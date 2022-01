Skadechef: Se trygt frem til din skiferie – men hold dig opdateret

Det er selvfølgelig en personlig holdning, om man anser det for mangel på samfundssind at rejse. Vores holdning er, at man bør følge myndighedernes anbefaling, siger Henrik Iding, skadeschef i Gjensidige og Gouda Forsikring

Mange har savnet det: Den knirkende lyd af sne under skiene. Udsigten over bjerglandskabet fra turen med stoleliften. Og smagen af glühwein fra en skibar på toppen af bjerget. Efter sidste års coronaramte skisæson med stort set tomme hoteller på Europas skisportsområder er pisterne nu igen åbne. Men er det overhovedet forsvarligt at spænde skiboksen på taget og begive sig afsted, og hvilke forebehold bør man tage, hvis man har planer om at gøre det?