Skadestuepatienter og psykisk syge skal dele venteværelse

For ikke psykisk syge patienter kan fælles modtagelse med psykisk syge give utryghed, mener patientforening.

På tre sygehuse vil man samle modtagelserne for skadestuepatienter og psykisk syge, hvilket ifølge flere parter kan blive et problem for begge patientgrupper.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Det drejer sig om Aarhus Universitetshospital i Skejby, det nye supersygehus i Gødstrup nordvest for Herning og det nye Universitetshospital i Odense.

Patientforeningen Danske Patienter mener ifølge avisen, at det er uhensigtsmæssigt at blande de to patientgrupper.

For de skadestuepatienter, der ikke er psykisk syge, kan det opleves utrygt, forklarer vicedirektør i Danske Patienter Annette Wandel til Jyllands-Posten.

- Når psykiatriske patienter henvender sig på skadestuen, er de jo ofte mentalt ude af balance og kan for eksempel være meget kede af det, vrede eller hallucinerende. Det kan skabe nogle situationer, der er både ubehagelige og uhyggelige – også for de andre patienter, siger hun.

Værst bliver det ifølge både Danske Patienter, Psykiatrifonden og Dansk Psykiatrisk Selskab dog for de psykiatriske patienter, skriver Jyllands-Posten.

Peter Møller Andersen, tillidsrepræsentant og funktionsledende overlæge på psykiatrisk hospital i Risskov, mener netop, at der kan komme problemer i psykiatrien. Han var indtil for få år siden medlem af det politiske parti Psykiatrilisten.

- Man tager slet ikke hensyn til de behov, psykiatrien har. Mange af dem, der kommer i modtagelsen, kan jo være farlige, de kan være mistolkende og høre stemmer, og det kan skabe nogle sikkerhedsmæssige udfordringer for både personale og andre patienter, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge Region Midtjyllands plan for det nye Psykiatrisk Center Skejby vil man med den fælles modtagelse sikre et tættere samarbejde mellem psykiatrien og somatikken - altså behandlingen af de legemlige sygdomme.

Formanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Isøe Klærke (SF), forklarer til avisen, at en del af formålet med den fælles modtagelse er at reducere overdødeligheden blandt psykisk syge.

På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og på Randers Sygehus har man allerede etableret en fælles skadestue.

Randers Sygehus har ifølge hospitalsledelsen trods startvanskeligheder haft gode erfaringer med ordningen, skriver Jyllands-Posten.

