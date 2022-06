Endnu en arbejdsdag er ovre, men inden man skal hjem, skal man lige forbi supermarkedet og handle. Det er travlt, og butikken er proppet. Køen til kassen er lang. Det er kun kasse et, der er åben. Og pludselig begynder at kunde at råbe og skælde ud på den butiksansatte, som med det danske sprogs værste gloser får at vide, at der skal åbnes en kasse mere.

Denne situation oplever landets butiksansatte ganske ofte, viser nu en undersøgelse, foretaget af TeamArbejdsliv for HK Handel.