Skær ned på dit usunde saltforbrug i maden

Mange af os kan godt lide, når maden smager af noget. Og salt er naturens egen smagsforstærker.

Det er dog usundt at få for meget salt, og det gør de fleste af os.

Et overforbrug kan være en medvirkende årsag til helbredsproblemer som forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

Den officielle anbefaling fra Fødevarestyrelsen lyder på max 5-6 gram salt per person om dagen:

- 5-6 gram salt svarer cirka til en teskefuld. Derfor er det en god idé at visualisere det i løbet af dagen, så man hele tiden har en fornemmelse af, hvor lidt det faktisk er, fortæller Anne W. Ravn, som er klinisk diætist på Aarhus Universitetshospital.

Men langt størstedelen af vores saltindtag er faktisk svært at få øje på og dermed også svært selv at styre. Det fortæller Jonas Astrup, som har en kandidat i Fødevarevidenskab:

- Meget af det salt, vi indtager, får vi fra forarbejdede fødevarer som brød, ost, kødpålæg og færdigretter, altså den mad som vi ikke selv laver fra bunden, siger han.

Derfor kan det være en god idé at moderere indtaget af netop disse fødevarer.

Derudover kan man selv eksperimentere med at nedsætte sit saltforbrug gradvist, når man eksempelvis bager eller laver mad:

- Vej systematisk ingredienserne af, og skær så ned på saltet med eksempelvis 5-10 procent for hver gang, du bager, til du når det punkt, hvor brødet stadig smager forrygende, men indeholder væsentligt mindre salt, råder Jonas Astrup.

Og når man laver varm mad derhjemme, er det en god idé at lade være med at salte under selve madlavningen:

- Lad være med at salte kartoflerne eller risene, når du koger dem – put det først på, når du sidder ved spisebordet, og spar så også på det dér, råder Anne W. Ravn.

Hvis man ikke selv vil bage sit eget brød, kan man kigge efter bestemte mærkninger på fødevarerne, forklarer hun:

- Varer, som har det orange fuldkornsmærke og det grønne nøglehulsmærke, er godkendte som havende et reduceret saltindhold. Det gælder alt fra brød til mysli og andre morgenmadsprodukter, siger diætisten.

Et andet godt råd lyder på, at man indfører meget mere grønt og frugt i sin kost. Anne W. Ravn foreslår, at halvdelen af ens tallerken ved hvert måltid består af netop det.

Og så kan man udnytte alle de forskellige konsistenser og grundsmage. For det vil langt hen ad vejen kunne underholde og distrahere munden fra at opdage, at man får mindre salt end ellers, fortæller Jonas Astrup:

- Tag både sødt, surt, bittert og umami i brug i de fleste af dine måltider, og hav fokus på at få teksturer og konsistenser i spil, siger han og fortsætter:

- Gør brug af noget cremet, sprødt og knasende. Det kan man gøre ved at koge én ting, stege en anden og sylte noget tredje. Og top så op med friske krydderurter.

Og det er Anne W. Ravn enig i:

- I stedet for at putte salt på tomat-maden, kan man jo tilføje noget basilikum i stedet. På den måde nuancerer og optimerer man smagen på en anden måde end at forstærke smagen med salt, forklarer hun.

/ritzau fokus/