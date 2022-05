Skærme og sensorer skal frigive hænder i ældreplejen

Bevægelsesfølsomme sensorer, der sender en alarm til hjemmeplejen, hvis en ældre borger falder i hjemmet og ikke selv kan komme op.

Videomøder, hvor hjemmeplejen kan tale med borgerne på en skærm, når det ikke er nødvendigt at være fysisk til stede hjemme hos den ældre.

Det er eksempler på teknologiske løsninger, som ifølge Kommunernes Landsforening (KL) kan frigive hænder i blandt andet ældreplejen.

På grund af stigende mangel på arbejdskraft er der brug for at automatisere så mange opgaver som muligt, fortæller Peter Rahbæk Juel, der er formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

- Det er vigtigt særligt på de menneskenære områder, at de medarbejdere, vi har, kan bruge deres tid og energi på at være der for borgerne, siger han.

KL har fokus på netop øget brug af teknologi i kommunerne i en ny strategi, som offentliggøres mandag formiddag.

Behovet for at frigive hænder i kommunerne stiger, blandt andet fordi antallet af ældre vokser kraftigt i de kommende år.

I 2030 ventes der at mangle 44.000 ansatte i den offentlige sektor. Størstedelen vil mangle i kommunerne.

Øget digitalisering er dog ikke uden problemer. Det erkender Peter Rahbæk Juel, som understreger, at digitaliseringen i kommunerne ikke må ske på bekostning af velfærden og til gene for borgerne.

- Vi skal være allermest opmærksomme på de borgere, der er fritaget for digitale løsninger. Der er nogle, der har svært ved at administrere digitale løsninger, siger Peter Rahbæk Juel.

Dem skal kommunerne tage et særligt hensyn til, understreger han.

- Men jeg er sikker på, at med den modenhed, som mange teknologier har i dag, vil vi kunne hjælpe mange flere med at få en god oplevelse, og vi vil også kunne sørge for, at de hænder, der er til rådighed, bliver brugt der, hvor der er brug for dem, siger Peter Rahbæk Juel.

/ritzau/