Skærpede retningslinjer i kirker til jul

* Gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in-gudstjenester og suppleres med livestreaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.

* Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.

* Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.

* Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering.

* En meters afstand, men hvis der synges, så anbefales to meter.

* Samtidig må der højst gives adgang til én besøgende per fire kvadratmeter. Ved siddende arrangementer én besøgende per to kvadratmeter.

* Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen.

