For at begrænse og forsinke udbredelsen af Omikron indføres skærpede testkrav og ændrede isolationsregler.

Skærper flyrejserestriktioner for to byer: Test eller bøde

Alle flyrejsende, som ankommer fra to store lufthavne i Golfen, skal have foretaget en coronatest, når de lander i Danmark.

Samtidig skærpes reglerne for isolation. Det meddeler Sundhedsministeriet.

Kravet gælder indtil videre rejsende fra Doha og Dubai. Det sker for at begrænse og forsinke spredningen af virusvarianten Omikron.

De skærpede restriktioner er besluttet på baggrund af anbefalinger fra Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen og efter indstilling fra Epidemikommissionen.

Kravet om test gælder alle rejsende fra Doha og Dubai. Nægter man at få foretaget en test, vil det kunne straffes med bøde.

De to store lufthavne fungerer blandt andet som knudepunkter for rejsende fra Sydafrika. Netop i Sydafrika blev Omikron rapporteret første gang til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 24. november.

Meldingen om den meget smitsomme variant har skabt uro over hele verden. En række lande har skærpet restriktioner og indført forbud mod indrejse fra Sydafrika og nabolande.

I Danmark skærpes kravet om isolation og test for rejsende, som inden for ti dage forud for indrejse til Danmark har været i et land, der på opholdstidspunktet eller indrejsetidspunktet er kategoriseret som "rødt".

27. november blev ti lande kategoriseret som røde. Det gælder Sydafrika og alle lande, som deler grænse med Sydafrika.

To dage senere blev de tre afrikanske lande Angola, Malawi og Zambia tilføjet listen af røde lande.

Der ændres også tidspunkt for ophævelse af isolation efter PCR-test. Man kan forlade isolationen efter en negativ test, der er foretaget tidligst på dag 6.

Et immunitetspas, som man kan få, hvis man tidligere har været smittet, vil fremover kun gælde i 180 dage ved indrejse til Danmark, oplyser ministeriet. Før var det gældende i 12 måneder.

Samtidig nedsættes alderen for, hvornår man skal fremvise coronapas ved indrejse i Danmark fra 16 år til 15 år.

