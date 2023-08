Skærpet grænsekontrol efter koranafbrændinger forlænges

Politiet forlænger indsatsen ved de danske grænser til og med 17. august. Det sker på grund af den seneste tids koranafbrændinger.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er PET's vurdering, at trusselsbilledet mod Danmark i lyset af de mange episoder, der har været med både forhånelse af fremmedstater og afbrænding af koraner, skaber en alvorlig trusselssituation.

- Derfor er der behov for at have en skærpet grænsekontrol ved alle Danmarks indre grænser en uge mere, end der først var lagt op til, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau.

Det er første gang, at den skærpede grænsekontrol forlænges, efter at den blev indført 3. august.

- Regeringen og myndighederne følger fortsat udviklingen meget tæt, siger Hummelgaard.

Justitsministeren kan dog ikke fortælle om, hvad man vurderer det øgede trusselsniveau ud fra.

- Jeg kan ikke gå i detaljer og dele de oplysninger, som PET besidder eller arbejder med, siger han.

Der er heller ingen spådom, om den skærpede grænsekontrol bliver forlænget yderligere i fremtiden.

Ministeren fortæller dog, at regeringen arbejder på at få udviklet og foreslået et "juridisk instrument".

Til spørgsmålet, om der er tale om et forbud mod koranafbrændinger, er svaret:

- Det er det, vi arbejder på lige nu. Vi er ikke parate til at lægge et forslag frem, men vi arbejder på højtryk på en juridisk model, som er afgrænset, men som også får sat stop for de her grove forhånelser, siger han.

Den skærpede grænsekontrol betyder blandt andet, at de rejsende kan opleve "stikprøvevis grænsekontrol i forbindelse med indrejse fra Sverige, og at grænsekontrollen mod Tyskland fortsat er intensiveret i denne periode".

Politiets Efterretningstjeneste (PET) meldte i sidste uge ud, at koranafbrændingerne har betydning for truslen mod Danmark. Derfor har PET anbefalet en skærpet grænsekontrol.

Den anbefaling følger Rigspolitiet, som altså har orienteret Justitsministeriet om forlængelsen.

Det er ikke kun i Danmark, at koranafbrændinger har fundet sted den seneste tid. Det er også sket i Sverige. Det har udløst vrede mod Danmark og Sverige i mange overvejende muslimske lande.

/ritzau/