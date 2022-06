Svenske børns legekammerater bliver ikke inviteret til at spise med. Sådan lyder en påstand, der har bredt sig til internationale medier

En familie sidder og smiler i et samtalekøkken fra det svenske møbelfirma IKEA. Det ser hyggeligt ud. Men hvis rygterne om svenskernes middags-etikette taler sandt, så sidder en af børnenes legekammerater højst sandsynligt og er sulten i et andet rum, uden invitation til at spise med.

Internettet flyder i disse uger over med historier om svenskernes påståede tendens til at lade deres børns gæster sidde tilbage på værelset under middagen. Sagen er på sociale medier blevet døbt #Swedengate.