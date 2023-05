Skal din aske spredes eller sænkes i en urne? Flere tager stilling til, hvordan de vil begraves

Et stigende antal danskere opretter en begravelsesopsparing og skriver deres ønsker til begravelse ned. Det er godt at tage stilling til det uundgåelige, mener sociolog, men det kan også skabe et pres på familien, siger bedemand