Rundt om i verden har borgere i tidens løb taget stilling til mange politiske spørgsmål ved folkeafstemninger – nogle mere besynderlige end andre. Kristeligt Dagblad bringer her fem eksempler

Skal dyr have advokatbistand? Varm op til valget med fem opsigtsvækkende folkeafstemninger

Så er det i dag, onsdag den 1. juni, at der herhjemme skal stemmes om det danske EU-forbehold på forsvarsområdet. At vi herhjemme skal tage stilling til centrale spørgsmål om EU's udvikling, ses som en selvfølge. Men ude i verden har man til tider stemt om emner, som det umiddelbart kan virke lidt mere kuriøse. Her er fem eksempler:

1. Hvad skal være Australiens nationalsang?