Skal fremtidens ældrepleje være selvfinansieret? Debatten er sparket i gang

Vi begynder Morgensamling med en af døgnets helt store nyheder. For Rusland forlænger ikke kornaftalen med Ukraine, som dermed udløb i aftes. Siden juli sidste år har den ellers sikret, at både Ukraine – hvis eksport især består af landbrugsprodukter – og Rusland kunne fragte korn sikkert gennem Sortehavet. Det havde blandt andet til formål at afværge en global fødevarekrise og stigende fødevarepriser.

Fra russisk side lyder det, at aftalen ikke er blevet forlænget, fordi Ukraine efter sigende ikke lever op til sin del af aftalen. Dermed afviser man også, at beslutningen er en reaktion på gårsdagens angreb på broen til Krim, som Rusland ellers beskylder Ukraine for at stå bag.

Men i dagens Kristeligt Dagblad sår militæranalytiker Anders Puck Nielsen tvivl om, hvorvidt Rusland reelt vil holde fast i beslutningen om ikke at forlænge kornaftalen. For der er faktisk adskillige grunde til at betvivle landets udmelding. Læs hvorfor her.

Debat om ældrepleje udstiller politiske uenigheder om fremtidens velfærd

Der gik ikke længe, fra man i Jyllands-Posten i går kunne læse, at Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, mener, at danskerne i fremtiden selv skal betale til deres ældrepleje gennem en særskilt opsparing lig pensionsopsparinger, til reaktionerne væltede ind.

Mens Enhedslistens ældreordfører, Peder Hvelplund, kalder det "temmelig rystende" og "et fundamentalt brud" på den danske samfundsmodel, afviser Dansk Folkepartis ældreordfører, Pia Kjærsgaard, at den foreslåede opsparingsmodel kan forhindre et A- og et B-hold mellem rige og mindre privilegerede ældre, sådan som Christian Rabjerg Madsen mener. Det skriver TV 2.

Omvendt positivt indstillet synes statsminister Mette Frederiksen (S) at være. Hun kommenterede i går forslaget – der ifølge Christian Rabjerg Madsen står for egen regning – og sagde til Ritzau, at det kan starte en "nødvendig debat" om fremtidens velfærd.

Hvorfor vækker afbrænding af visse hellige skrifter mere vrede end andre?

En herboende iraner havde egentlig gjort sit ypperste for at tiltrække sig opmærksomhed, inden han i protest over andres koranafbrændinger trampede på Bibelen og satte ild til jødernes hellige bog, Toraen, foran den israelske ambassade i søndags. Men hverken medier, sympatisører eller moddemonstranter mødte op til demonstrationen, der derfor gik noget ubemærket hen.

Den manglende reaktion på weekendens afbrænding kan være udtryk for en vis træthed efter "18 år med Muhammedtegninger og en hel del år med Rasmus Paludan". Det kan man læse i dagens avis. Men eksperter peger også på teologiske årsager og forskelle i religiøs voldsparathed, når de skal forklare, hvorfor koranafbrændinger har større tendens til at medføre voldsomme reaktioner. Den historie er at finde her.

I adskillige år har blandt andre danske Rasmus Paludans koranafbrændinger udløst massiv vrede i store dele af den muslimske verden. Men når jødiske og kristne skrifter afbrændes, udebliver de voldsomme reaktioner som oftest Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Muslimske organisationer ryger af og på forbudsliste

Vi bliver i det religiøse hjørne. For det var i strid med loven, da Udlændingestyrelsen sidste år satte de to muslimske organisationer International Islamic Charity Organization og Assalam Charity på den såkaldte forbudsliste.

I 2021 blev det gjort strafbart at modtage mere end 10.000 kroner fra personer eller organisationer, som står på forbudslisten. Formålet med listen var at bekæmpe antidemokratiske "ekstreme" kræfter, som forsøger "at vende vores muslimske medborgere imod Danmark og dermed splitte vores samfund" og "underminerer de værdier, det danske samfund bygger på", som daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dengang formulerede det.

Men organisationerne var sat på listen på baggrund af klassificerede oplysninger, og det er ikke tilladt. Det beklager den nuværende minister på området, Kaare Dybvad Bek (S), i dag i Jyllands-Posten. Her kan han ikke desto mindre berette, at de to organisationer nu igen er havnet på listen.

Usædvanlige dyr på afveje i det danske sommerlandskab

Hvis årets sommerferie ikke skal afholdes under fremmede himmelstrøg med en mere eksotisk fauna end den, vi kender herhjemme, så frygt ej. Det lader nemlig til, at chancerne for at se dyr, der ellers sjældent findes i det fri i Danmark, er (om end kun en ganske smule) forøget i disse dage.

En formodet pukkelhval menes nemlig at være blevet spottet i Aarhus Havn fredag aften og igen i Lillebælt i går. Imens leder Odsherred Zoo Rescue efter abeungen Milan, der i sidste uge stak af fra zoo, da en medarbejder åbnede slusen til dens bur. Siden har flere i lokalområdet set Milan, som dog stadig er på fri fod. Og så er der sælen i Lemvig. Sæler er godt nok ikke sjældne på de egne, men den surfende sæl har alligevel fået forbipasserende til at spærre øjnene op. Se videoen af den her.