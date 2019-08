Skandalerne i Skat

* Det nye Skat blev i 2005 under daværende skatteminister Kristian Jensen (V) etableret som én samlet skatteforvaltning under staten, herunder inddrivelse af gæld.

* Målet var at effektivisere skattevæsenet med betydeligt færre ansatte og baseret på en ny it-platform, EFI.

* Siden kom sagen om tab af udbytteskat for milliarder, et nedbrudt system for ejendomsvurderinger. Det berygtede EFI blev skrottet.

* I 2016 kom daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) med en plan, der splitter Skat op i syv styrelser ude i landet.

* I sommeren 2018 lagde Rigsrevisionen op til for første gang at tage forbehold for Skats regnskab i statsregnskabet på grund af store regnskabsmæssige usikkerheder og huller.

* Samtidig advarede Rigsrevisionen om massive problemer med genoprettelsen af inddrivelsen af gæld.

Kilder: Ritzau, Berlingske