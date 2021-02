Skånsom lyntest vil være klar senest om to uger

Ny næsepodningstest, der regnes for mere skånsom, tages inden længe i brug af private udbydere af lyntest.

Det vil snart være den nye, mere skånsomme næsepodningstest, der vil blive brugt ved lyntest for coronavirus.

- Vi kan med to ugers varsel bede de private udbydere af lyntest om at skifte til de nye næsepodningstest. Det gjorde vi torsdag, og det betyder, at de senest vil blive taget i brug hos de private udbydere i slutningen af uge 9 (slutter søndag 7. marts, red.).

Det siger Dorte Christensen, vicedirektør i Indkøb Medicoteknik i Region Midtjylland, der forhandler med de private testudbydere på vegne af de fem regioner.

Den nye type af lyntest anses for mere skånsom, da den kun skal indføres i de yderste to-tre centimeter af næseborene.

På et pressemøde tidligere på ugen fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at Danmark har købt ti millioner af den nye test.

Det er Region Midtjylland, der er ansvarlig for bestilling af de mange test.

Det har været kritiseret, at der ikke er foretaget en videnskabelig afprøvning af den nye testtype.

De nye test er købt, efter at man har sammenlignet datablade for de nuværende lyntest og sikret, at de er mindst lige så gode.

- Vi har vurderet de oplysninger, vi har fået fra firmaerne på begge test, og sammenlignet dem og sikret, at de er på samme niveau, har Dorte Christensen tidligere udtalt til Ritzau.

De ti millioner test er til brug i det offentlige, eksempelvis ved test af lærere i folkeskolen.

Da skolerne genåbnede 8. februar for 0-4. klasse, var det med en opfordring til lærerne om at lade sig lynteste et par gange om ugen.

Det er blandt andet kommunale sundhedsmedarbejdere, der står for test af lærerne.

Her overgår man også til den nye næsepodningstest senest 8. marts, oplyser Dorte Christensen.

400.000 af de ti millioner test er allerede på dansk grund, oplyser hun. Resten skal hentes hjem fra producenterne i Kina og Sydkorea.

Hvordan de mange nye test skal bruges - og af hvem - er fortsat uklart.

Det afhænger af, hvor stor en del af samfundet, der vil blive genåbnet, og hvilke testkrav politikere og sundhedsmyndigheder stiller.

- Hvor meget, vi skal bruge, afhænger jo af, hvor meget man vælger at genåbne, og i hvilket omfang man vil teste for eksempel elever i folkeskolen og på gymnasier, siger Dorte Christensen.

/ritzau/