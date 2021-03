Skat beklager mangelfuld tekst i guide til kørselsfradrag

Guide, der skal hjælpe folk til at beregne kørselsfradrag i årsopgørelse, var ikke korrigeret for helligdage.

Der var tryk på skat.dk, da der 12. marts blev åbnet for tjek af årsopgørelsen.

Tusindvis af danskere stod i kø for at få vished om, hvorvidt de skal af med eller modtage penge.

Som noget nyt er rubrikken med kørselsfradrag i år nulstillet, fordi mange har arbejdet hjemmefra grundet corona.

Men nu har det vist sig, at den kalender, som borgerne kan støtte sig til i forbindelse med indtastningen af kørselsdage, ikke var helt retvisende.

For hver måned er der anført et antal hverdage, men det var frem til 18. marts ikke korrigeret for helligdage.

- Der er tale om en mangel i de tekster, der skal hjælpe borgerne til at opgøre det antal dage, de har været på arbejde.

- Det beklager jeg naturligvis, men vil samtidig gøre opmærksom på, at det blev rettet kort tid efter, siger underdirektør Karoline Klaksvig, Skattestyrelsen.

Hun vurderer, at den mangelfulde tekst formentlig ikke har haft den helt store betydning.

- Det er min klare forventning, at de fleste borgere har haft brug for støtte sig til deres egne kalendere, vagtplaner eller andet, når de har angivet fradraget.

- Meget få, om nogen overoverhovedet, har kunnet angive deres kørselsfradrag korrekt udelukkende på baggrund af vores vejledning i beregningsmodulet, der er udviklet til at støtte borgerne i deres egne noteringer af, hvornår de har transporteret sig til arbejde.

Spørgsmål: Fejlen er rettet 18. marts. Bør borgere, der har indtastet kørselsfradrag før denne dato, tjekke kørselsfradraget en ekstra gang?

- Borgerne kan eventuelt overveje, om de alene har beroet deres indtastninger på vores støttende guideline, og om de måske skal ind og justere et par dage.

- Det kan kun den enkelte borger vide, da mange jo faktisk arbejder på helligdage, siger Karoline Klaksvig.

Man kan nå at rette i årsopgørelsen frem til 1. maj.

/ritzau/