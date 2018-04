Skat henter en milliard kroners gæld fra borgere

360.000 borgere har ufrivilligt betalt, hvad de skylder staten af den skat, de ellers skulle have igen.

Skat har sikret, at en bunke med ubetalte regninger til staten på en milliard kroner er blevet betalt. Det er sket i forbindelse med, at Skat har betalt overskydende skat tilbage til i alt 3,4 milliarder borgere.

Det skriver Politiken.

Skat betalte tirsdag 15,7 milliarder kroner tilbage til borgere, der i 2017 har betalt for meget i skat. Men 360.000 borgere, der havde penge til gode, fik ikke deres penge i første omgang.

De 360.000 havde nemlig anden gæld til staten. Derfor har Skat været gælden igennem. Det betyder, at hele eller dele af de pågældende borgeres overskydende skat er blevet brugt til at betale gælden til staten.

Det arbejde har i alt udmøntet sig i en milliard kroner til statskassen.

Beløbet er en del større end året før. Her hentede Skat 600 millioner kroner fra 190.000 borgere.

Ifølge Politiken har Skat fået bedre gang i den automatiske inddrivelse af gæld det seneste år.

- Jeg er glad for, at vi i år har nået at modregne langt flere sager end sidste år på samme tid, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er direktør for gæld i Skat.

- Det skyldes, at vi kan håndtere langt flere sager automatisk, fordi vi er kommet længere i genoprettelsen af inddrivelsen og derfor har et bedre overblik over gældsposterne. Og så har medarbejderne gjort et kæmpe stykke arbejde.

Lars Nordahl Lemvigh er blevet udnævnt til direktør for den kommende gældsstyrelse, som får 1500 ansatte.

/ritzau/