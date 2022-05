Skat opkræver over 300 millioner efter indsats mod social dumping

Skat opkrævede sidste år 314 millioner kroner for snyd på skatte- og afgiftsområdet gennem indsatser mod social dumping.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen fører kontrol på arbejdspladser, hvor der er mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Det kan for eksempel være på byggepladser, i landbrug og på restauranter.

1700 af de 2900 kontroller i 2021 førte til, at Skat efterfølgende sendte en regning.

Det svarer til opkrævninger i 59 procent af de gennemførte kontroller.

De 314 millioner kroner er det højeste beløb opkrævet gennem indsatsen mod social dumping, siden Skattestyrelsen i 2012 skærpede sin indsats på området.

Det skete, da Skattestyrelsen gik sammen med politiet og Arbejdstilsynet om at gennemføre fælles aktioner.

- Et arbejdsmarked med ordnede forhold skaber fair konkurrence mellem virksomheder og gode vilkår for medarbejdere, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i pressemeddelelsen. Og han fortsætter:

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at dygtige kontrolmedarbejdere i hele landet hver dag er med til at sikre, at reglerne på det danske arbejdspladser bliver fulgt. Og at virksomhederne afregner korrekte skatter og afgifter.

De rekordhøje opkrævninger i 2021 kan hænge sammen med, at de opgøres i det år, hvor kontrollen afsluttes.

Det skyldes, at Skattestyrelsen i månederne under covid-19-nedlukningen fokuserede på at afslutte sager fra tidligere kontroller frem for at foretage nye kontrolaktioner, oplyser styrelsen.

Siden 2015 har Skat i alt opkrævet mere end 1,5 milliarder kroner gennem indsatsen mod social dumping.

/ritzau/