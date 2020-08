Skat på banker og høje indkomster skal betale pension

Regeringen vil fra 2023 beskatte banker, høje indkomster, formuer og ejendomsinvestorer i pensionsudspil.

Danskere med høje indkomster og formuer samt banker og ejendomsinvestorer skal betale for tidlig pension til Arne.

Det fremgår af regeringens udspil til en ret til tidlig pension, som blev fremlagt tirsdag. Udspillet vil i alt koste tre milliarder kroner årligt at gennemføre, hvis regeringen kan samle flertal for det.

Heraf skal halvdelen - 1,5 milliarder kroner - findes ved at beskatte bankerne. Den anden halvdel skal findes ved at beskatte høje indkomster, formuer og ejendomsinvestorer.

På grund af coronakrisen vil regeringen dog først indføre skattestigningerne fra 2023 frem mod 2025. Det skyldes, at coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv hårdt.

Statsminister Mette Frederiksen siger på pressemødet, hvor udspillet bliver præsenteret:

- Økonomien er presset. Vi står i en global krise, og vi kommer til at prioritere mellem de forslag, vi kan gennemføre. Men vi vil gennemføre en ret til tidlig pension. Og forslaget er fuldt finansieret, siger Mette Frederiksen.

I 2023 skønner regeringen, at økonomien igen vil være normal, så man kan indføre skattestigningerne. Indtil da vil regeringen tage pengene fra råderummet for ikke at ramme erhvervsliv og investeringer. Det fremgår af udspillet:

- Coronakrisen har sat dybe spor i dansk økonomi. Derfor vil regeringen i 2021 og 2022 finansiere udgifterne til tidlig pension ved at trække på det økonomiske råderum, hedder det i udspillet.

Det fremgår desuden af udspillet, at "tilbagerulning af skattesænkninger fra Forårspakke 2.0 for personer med høje indkomster og formuer og målrettede skattestigninger for ejendomsinvestorer mv. skal bidrage med godt 1,5 milliarder kroner i finansiering".

Regeringen foreslår konkret, at man for det første fjerner muligheden for, at virksomheder kan fratrække de allerhøjeste lønninger i skat. Det skal ske i form af et loft over fradrag på ti millioner kroner.

For det andet vil regeringen tilbagerulle skattelettelser på høje aktie- og kapitalindkomster.

For det tredje skal selskaber, der investerer i ejendomme, beskattes årligt af deres gevinster.

Et ekstra samfundsbidrag fra den finansielle sektor skal bidrage med 15 milliarder kroner.

/ritzau/