Skatteminister beder om én milliard til ejendomsvurderinger

Den endelige regning på et nyt system til ejendomsvurderinger lander på lige under en milliard kroner.

Et nyt it-system til vurderinger af ejendomme får en pris på 960 millioner kroner. Det viser et aktstykke, der er sendt fra Skatteministeriet til Folketingets Finansudvalg.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.

Der er tidligere blevet givet grønt lys til at bruge over 200 millioner kroner på et nyt system. Med onsdagens aktstykke bliver det beløb bragt på 960 millioner kroner. Det bliver samtidig projektets samlede udgifter ifølge ministeriet.

Det nye it-system skal bruges til vurderingerne af 2,2 millioner boliger.

Skatteministeriet beskriver den nuværende situation inden for vurderinger af ejendomme for "ekstraordinær". Det dækker blandt andet over, at det hidtidige system blev suspenderet i 2013.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udtrykker utilfredshed med, at det først onsdag står klart, hvad den samlede udgift for at genoprette et system til vurdering af ejendomme bliver.

- Set fra politisk side er det ikke tilfredsstillende, at vi først langt inde i et så stort projekt har et endeligt overblik over præcis hvor meget, der skal investeres, siger han i pressemeddelelsen.

- Læren fra it-skandalerne i det tidligere Skat er, at der ikke skal spares på it-udvikling, og at ufærdige it-systemer ikke skal sættes i drift. Nu kender vi det samlede investeringsbehov, så vi fra politisk side kan få slået de sidste søm i.

Ifølge ministeriet skrider udviklingen af et nyt it-system "planmæssigt fremad".

Efter sommerferien vil systemet for første gang komme i kontakt med skatteyderne. Det fortæller direktør i Skatteministeriets Udviklings- og Forenklingsstyrelse Andreas Berggren.

Her vil 80.000 boligejere blive tilbudt en ny vejledende vurdering af deres ejendom. Fra midten af 2020 følger alle landets 1,7 millioner boligejere.

