Skatteminister forsvarer toptopskat: Det er kernepolitik for S

Den toptopskat, som regeringen har ambition om at indføre, er helt på linje med "kernesocialdemokratisk skattepolitik".

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) torsdag, efter at partiets skatteordfører, Anders Kronborg, til Berlingske har sagt, at forslaget ikke er groet i Socialdemokratiets have.

Også Venstres finansordfører, Torsten Schack Pedersen, har sagt, at forslaget ikke er kommet fra dem.

Men der skal ikke være nogen tvivl om, at Socialdemokratiet bakker fuldtonet op om SVM-regeringens ambition om en toptopskat, som blev lanceret i regeringsgrundlaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi tager meget gerne ejerskab over toptopskatten. Vi synes, at det er en god idé, siger Jeppe Bruus.

- Vi synes, at det er helt i tråd med kernesocialdemokratisk skattepolitik, og det kan man bare kigge tilbage i historiebøgerne for at få bekræftet.

Toptopskatten skal efter planen betyde, at folk med en årsindkomst på over 2,5 millioner kroner skal betale fem procentpoint mere i topskat.

Men ifølge Berlingske vil 98 ud af de 100 rigeste potentielt få mulighed for at slippe for toptopskatten.

Det skyldes, at personer, der har deres egen virksomhed eller er hovedaktionær, kan udbetale en lavere løn til sig selv end den foreslåede indkomstgrænse for den nye topskat.

I stedet kan pengene spares op i virksomheden og eventuelt trækkes ud som udbytte, hvilket har en lavere beskatning.

- Jamen, det er jo ikke anderledes, end det er i dag - altså at der vil være nogle, der har mulighed for, hvis de ejer en virksomhed, at have forskellige konstruktioner, siger Jeppe Bruus.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det ændrer jo bare ikke ved, at det at have et progressivt skattesystem, hvor der er forskellige trin, synes jeg - som socialdemokrat - er en rigtig god idé.

Jeppe Bruus påpeger samtidig, at hovedparten af personerne, som bliver omfattet af toptopskatten, ikke vil have mulighed for at undvige skatten.

Tusindvis af danskere, som står til at være omfattet, vil dog potentielt kunne undvige skatten.

Ifølge et folketingssvar fra skatteministeren er 8600 danskere over indkomstgrænsen. Af dem er 2500 hovedaktionærer, og 1300 er selvstændige.

Toptopskatten kommer til at være en del af den skattereform, som regeringen vil fremlægge for Folketinget i "en ikke alt for fjern fremtid", fastslår Bruus.

/ritzau/