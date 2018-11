Skatteminister varsler hård kurs mod skattesvindlere

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) varsler en indædt kamp for at få Danmarks tabte milliarder hjem.

Det var en vred skatteminister, der torsdag på et pressemøde varslede, at Danmark vil gøre alt for at få fingre i de 12,7 milliarder kroner, der fra 2002 til 2015 blev svindlet ud af statskassen.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) er der god fremdrift i arbejdet med at få pengene hjem.

Informationerne, der er strømmet fra efterforskningen, har gjort indtryk på ministeren.

- Jeg er normalt en nordjyde med et roligt gemyt, men jeg er vred og dybt, dybt forarget.

- Man kan ikke andet end at konkludere, at grådigheden i visse banker ikke har nogen grænser, siger ministeren.

Han fortæller, at der er igangsat en række politiske tiltag for at styrke kontrollen med udbytteskat i Danmark og Europa. Det er blandt andet nye aftaler om formidling af viden mellem lande.

Og i Skat er der tale om en opgradering af enheden for særlig kontrol, hvor der er kommet mere end 100 ekstra medarbejdere til.

- Danske banker har åbent erkendt at have hjulpet til at kanalisere penge direkte ud af de europæiske statskasser.

- Jeg er rystet over, at dele af rådgiverbranchen ikke har haft højere moral.

- Det er en bunden opgave at få banket noget moral ind i den her branche. Der skal handling til, og derfor vil kontrollen med skatterådgivere bliver styrket, siger ministeren.

I forbindelse med bestræbelserne på at tilbageerobre 12,7 milliarder kroner fortæller ministeren, at man har stævnet over 400 personer og selskaber, indefrosset 3,3 milliarder kroner og indgået forlig med to personlige pensionskasser i USA.

Mere vil være på vej, siger ministeren:

- Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at vi vil kæmpe for hver en bøjet femøre, der er blevet taget fra statskassen.

/ritzau/