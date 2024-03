Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Skatteminister Jeppe Bruus (S) siger til B.T., at han vil ændre reglerne, efter at en række boligejere med deres nye ejendomsvurderinger ifølge DR har fået besked på at betale boligskat for deres naboer.

- Jeg har lige så svært som borgerne ved at forstå, at man kan blive beskattet af et areal, man ikke ejer eller har ejet. Derfor vil jeg have ændret reglerne, udtaler ministeren i et skriftligt svar til B.T.

DR har blandt andet beskrevet, hvordan boligejeren Gitte Ravn fra Odense er blevet bedt om at betale 33.000 kroner i grundskyld for et område, der er mere end ti gange større end hendes egen grund.

Hun kontaktede Vurderingsstyrelsen, som står for de nye ejendomsvurderinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Styrelsen forklarede, at Gitte Ravn "uheldigvis" havde fået skatteregningen for sine 13 naboer, og at hun selv måtte kradse penge ind hos dem.

Over for B.T. har Vurderingsstyrelsen erkendt, at den har begået fejl i Gitte Ravn og andres sager.

Jeppe Bruus er ifølge mediet blevet kaldt i samråd af Danmarksdemokraterne, som vil have svar på, hvordan det kan være, at nogle borgere i Danmark skal betale deres naboers boligskat.

- Alle kan jo se, at det her er helt uretfærdigt. Min pointe er, at de her regninger skal annulleres, så længe myndighederne ikke er i stand til at dele regninger op, udtaler skatteordfører i Danmarksdemokraterne Hans Kristian Skibby til B.T.

I en mail til Ritzau oplyser Jeppe Bruus, at han allerede har drøftet sagen med forligspartierne bag ejendomsvurderingerne, og at han ser frem til det kommende samråd om sagen.

/ritzau/