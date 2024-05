Skatteminister vil kigge på mulighed for lavere moms

Skatteminister Jeppe Bruus (S) åbner døren på klem for at indføre differentieret moms, så eksempelvis frugt og grønt bliver billigere.

Det fortæller han i et interview med Politiken.

- Der er et potentiale i at kigge på, om man kan differentiere moms på nogle varer, som vi gerne vil have folk til at købe flere af. Det kunne for eksempel være frugt og grønt, siger han til mediet.

Bruus understreger dog, at Socialdemokratiet ikke endnu har besluttet, om partiet bakker op om forskellige momssatser.

I Danmark er det i øjeblikket sådan, at momsen er ens på stort set alle typer varer.

Flere organisationer og politikere har dog i en årrække ønsket at ændre på det med henblik på at få danskerne til at købe større mængder af bestemte varer.

Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og kæderne Lidl og Coop 365discount har blandt andet skrevet et åbent brev med en klar opfordring om netop det til skatteministeren.

Bruus var i foråret på besøg i både Lidl og Coop 365discount, der begge har forsøgt at sænke priserne på frugt og grønt tilsvarende momsen.

I Coop førte det i en uge til en stigning på 37 procent i salget af grøntsager og 44 procent i salget af frugt.

I Lidl førte det over to måneder til en stigning på 13 procent på salget af alt grønt.

Moderaterne går ind får en halvering af momsen på frugt og grønt, mens Venstre ikke vil ændre på satsen overhovedet.

I Danmark tillægges der som hovedregel 25 procent moms på varer og ydelser, der sælges. De fleste andre europæiske lande har differentieret moms.

Hvis det blev en realitet i Danmark, kunne det betyde, at basisvarer og varer anbefalet af eksempelvis Sundhedsstyrelsen ikke beskattes med 25 procent, men i stedet beskattes ud fra vigtigheden for sundhed og CO2-aftrykket.

