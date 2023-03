Skatteminister vil se på indgreb mod enorme elprofitter

Skatteminister Jeppe Bruus (S) er klar til at se på, hvad man fra politisk side kan gøre for at undgå, at enorme bonusser bliver udbetalt til såkaldte mellemhandlere i elbranchen.

Det siger han torsdag i Folketingssalen under førstebehandlingen af et lovforslag.

- Bonusserne og de historier, vi hører, er jo helt vanvittige. Nu må vi se, hvad der er op og ned i det, og de har jo også været på besøg ovre hos min kollega i Klimaministeriet (Lars Aagaard (M), red.).

- Men som jeg har redegjort for, arbejder jeg på en model, vi kan bringe i anvendelse i forhold til mellemhandlerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og som en del af det arbejde synes jeg, det er meget naturligt at kigge på, om vi skal regulere de aflønninger, der er i denne sektor. På samme måde som vi har gjort det i for eksempel finanssektoren, siger Jeppe Bruus.

Mediet Finans har afdækket, hvordan mellemhandlere har stået til at få op til trecifrede millionbonusser på elmarkedet, hvor priserne har været på himmelflugt efter Ruslands invasion af Ukraine sidste år.

I januar måtte Jeppe Bruus ellers erkende over for Finans, at det ikke var lykkedes at finde en model, der greb ind over for mellemhandlernes store indtjening.

Men nu er han altså klar til at gøre et forsøg igen, efter at endnu flere historier om voldsomme profitter er kommet frem.

- Ingen af os kan jo leve med, at vi stiller en hjælpende hånd til rådighed - både for at hjælpe danskerne og for at hjælpe de her selskaber med administrationsomkostninger og ved at tage deres gældsposter. Og hvis det viser sig, at de så samtidig udbetaler tårnhøje bonusser, det hænger jo slet ikke sammen, siger Jeppe Bruus fra Folketingets talerstol.

/ritzau/