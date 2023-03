Skattestyrelsen åbner for tjek af årsopgørelse før tid

Skattestyrelsen har fredag aften åbnet for tjek af årsopgørelsen for 2022.

Dermed kan 4,8 millioner borgere nu se deres skatteregnskab på skat.dk.

Det sker, ligesom det har været tilfældet de senere år, før den officielle dato for offentliggørelsen. Det er mandag den 13. marts.

- Vi ved, der er en enorm interesse for at finde ud af, om ens tal er grønt eller rødt. Altså, om du skal have penge tilbage eller betale flere ind.

- Det forstår jeg godt er spændende. Vi har også glædet os til, at vi kunne komme i gang, siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Mange har fredagen igennem forsøgt at logge på skat.dk i håb om at der ville blive åbnet tidligere.

Fredag sidst på eftermiddagen var der således 175.000 personer i kø til at logge på, og ventetiden var mere end en time.

Sidste år var der i testweekenden 2,8 millioner borgere inde på skat.dk for at se deres årsopgørelse.

Skattestyrelsen forventer lige så stor interesse denne weekend.

- Man skal huske, at vi stadig er i en testfase. Tempoet i it-systemerne kan derfor gå op og ned, og vi tester netop for at sikre, at alt glider, som det skal.

- Derfor er det for os en reel testweekend, hvor vi løbende justerer it-systemerne, mens borgerne tjekker og tilføjer oplysninger, siger Jan Møller Mikkelsen.

Langt de fleste indberetninger af oplysninger til årsopgørelsen sker automatisk.

Men der kan være fradrag eller oplysninger, som ikke allerede står på ens årsopgørelse.

- Kørselsfradraget er det fradrag, som er relevant for flest, men også servicefradraget vil jeg pege på.

- Det er til dem, der har betalt for eksempelvis rengøring, børnepasning og havearbejde i 2022, siger Jan Møller Mikkelsen.

En tommelfingerregel er, at tre ud af fire danskere skal have penge tilbage.

De fleste borgere kan rette i deres årsopgørelse frem til 1. maj 2023.

Har man brug for råd og vejledning, kan man bruge chatten på skat.dk. Den er åben lørdag og søndag i tidsrummet fra klokken 8 til 17.

Telefonerne til Skattestyrelsen åbner mandag 13. marts klokken 9.

