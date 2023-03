Skattestyrelsen fisker efter oplysninger hos to millioner borgere

Omkring to millioner borgere vil i løbet af de næste måneder modtage en mail, en sms eller et digitalt brev i forbindelse med årsopgørelsen.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Det skyldes, at mange har eller i den kommende tid vil rette i deres skatteoplysninger. Det siger Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

- Når vi skriver til så mange danskere, er det fordi, vi kan se, at der mangler oplysninger, eller at der er noget, borgeren skal tjekke efter at have rettet i skatteoplysningerne, lyder det.

Styrelsen forsøger i højere grad end tidligere at skræddersy beskederne til den enkelte borgers behov.

- Vi ønsker at ramme den enkelte så præcist som muligt, så i dag får man færre udvalgte budskaber, der passer lige til den enkelte, så vi kan hjælpe bedst muligt, siger han.

- Når vi målretter den direkte kommunikation, bliver det nemmere at forstå, hvad vi skriver, og hvad man selv skal gøre i forhold til sine skatteoplysninger.

- Vi rammer altså skiven bedre nu og forstyrrer færre unødigt, lyder det.

I alt vil der blive sendt mere end 4,7 millioner breve, mails og sms'er ud til borgerne i løbet af de kommende måneder.

En enkelt borger kan derfor forvente at modtage mere end én henvendelse.

Skattestyrelsen advarer dog om, at der medfølger en risiko for falske henvendelser, når så mange beskeder sendes ud til borgerne.

- Er du det mindste i tvivl, om der er tale om snyd, så stop op. Klik aldrig på noget. Gå i stedet ind på skat.dk og log ind. Her kan du se dine skatteoplysninger.

- Du er også altid velkommen til at chatte med os eller ringe, siger Jan Møller Mikkelsen.

Flere millioner gange er Skats hjemmeside blevet besøgt de seneste dage af borgere, som gerne vil se, om de har penge til gode, eller om de skal tilbagebetale restskat.

Mandag formiddag var skat.dk blevet besøgt mere end tre millioner gange siden fredag, hvor Skattestyrelsen åbnede for at kunne tjekke årsopgørelsen.

