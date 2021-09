Skattevæsnet kritiseres for at være dårlig klædt på til it-fejl

Der er en unødig risiko for, at der ikke kan opkræves skatter eller udbetale pensioner og SU i det tilfælde, at der er et it-nedbrud i Skatteministeriet, lyder vurderingen fra Statsrevisorerne.

De udtaler fredag kritik af, at der på Skatteministeriets område ikke er lavet tilstrækkelige nødplaner og indsatsplaner.

Kritikken fra Statsrevisorerne svarer til en middelkritik på den skala for kritik, der bruges.

- Konsekvensen er, at der er risiko for, at it-nedbrud og datatab medfører, at Skatteministeriet ikke kan opkræve skatter og afgifter, og at borgere og virksomheder ikke kan få udbetalt tilgodehavender fra staten.

Statsrevisorernes kritik bygger på en beretning fra Rigsrevisionen. Den har kigget på tre "kritiske forretningsprocesser" og ni it-systemer, der hører til de processer.

Det vedrører både opkrævning af moms, selskabsskat og personskat. Dermed er der tale om store dele af statens indtægter - ifølge Statsrevisorerne knap 80 procent.

For borgerne er der også tale om en risiko for at gå glip af indtægter. Et nedbrud vil også bringe udbetalingerne af løn, SU, pensioner og sociale ydelser i fare.

For de to af de tre processer er der ingen nødplaner for et it-nedbrud. En nødplan skal beskrive, hvordan ministeriet håndterer sine opgaver i tilfælde af et it-nedbrud.

Der er også kun lavet en indsatsplan for et af de ni it-systemer. Et indsatsplan er en plan for krisestyringen i et ministerium i tilfælde af et it-nedbrud i et af systemerne.

Til gengæld er der laver planer for, hvordan man retablerer data fra otte af de ni it-systemer.

På skatteområdet er de forskellige it-systemer vævet ind i hinanden, og det gør det ifølge Statsrevisorerne endnu vigtigere, at det samlede beredskab har et højt niveau.

- De it-systemer, der indgår i Skatteministeriets kritiske forretningsprocesser, er afhængige af hinanden, skriver de.

- For eksempel overføres der data mellem it-systemerne, og nogle systemer skal være funktionsdygtige, før andre kan fungere.

- Et samlet velfungerende it-beredskab er derfor afhængigt af, at ministeriet koordinerer it-beredskabet for de enkelte it-systemer i forretningsprocesserne.

