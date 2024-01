Skelet-studier giver ny viden: Danmarkshistorien skal skrives om

Der har været mennesker i Danmark de sidste 12.000 år.

Men modsat hvad vi hidtil har troet, har der været to nærmest totale udskiftninger af befolkningen på en periode på blot cirka 1000 år.

Det viser ny forskning baseret på analyser af dna fra tænder og knogler fra 100 stenalder-skeletter.

En af forskerne bag kortlægningen er professor og dna-forsker Eske Willerslev, der finder resultatet opsigtsvækkende:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en omskrivning af danmarkshistorien, vi taler om her.

- Data viser med stor tydelighed, at selv om der har været mennesker i Danmark de sidste 12.000 år, så er det først de mennesker, der kommer ind for omkring 5000 år siden, som vi i dag - etniske danskere - stammer fra, siger Eske Willerslev.

De folk, der kom vandrende til Danmark for knap 5000 år siden, havde genetiske rødder i Yamnaya-folket, som begyndte vandringen mod Nordvesteuropa fra dele af det nuværende Ukraine, det sydvestlige Rusland og det vestlige Kasakhstan.

De tidligere befolkninger blev ifølge professoren fortrængt i "to bølger".

- Den første var, da en blanding af jægere og bønder kom herop sydfra. Så rydder de hele bordet i løbet af to generationer.

- Det er svært at vide, hvad der er årsagen, og det er heller ikke noget, alle er enige om. Personligt er jeg overbevist om, at vi taler om et massemord. Det går så stærkt, og vi finder heller ikke evidens for, at det skyldes sygdomme, siger Eske Willerslev.

1500 år senere sker en ny fortrængning, forklarer professoren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Så fortrænger de efterkommerne af dem, der fortrængte de første. Det er de bronzealderfolk, vi stammer fra i dag, siger han.

De to befolkningsudskiftninger blev gennemført i løbet af en periode på blot cirka 1000 år.

Det er banebrydende nyt, lyder det fra dna-forskeren.

- Vi troede, at det var helt kontinuerligt. Det jeg gik i skole, fik jeg at vide: Eske, du stammer fra stenaldermanden. Det har altså vist sig at være forkert, siger Eske Willerslev.

Resultatet af studiet offentliggøres onsdag i tidsskriftet Nature.

/ritzau/