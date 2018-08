Skibsbesætning ramt af mavesygdom og akut indlagt

15 tyskere er natten til tirsdag blevet indlagt, efter at de er blevet ramt af en alvorlig maveinfektion.

15 tyske sejlere blev natten til tirsdag akut indlagt på sjællandske sygehuse, efter at de tilsyneladende var blevet ramt af en alvorlig maveinfektion, mens de lå ved kaj i Korsør.

Det bekræfter Region Sjælland til TV Øst.

- Vores læge på stedet vurderede i nat, at 15 mavesyge personer skulle indlægges. Og syv ambulancer og en minibus var involveret i arbejdet med at køre patienterne til behandling på Slagelse, Holbæk og Køge Sygehus, siger Rene Arne Bergman, der er chefvagt for Region Sjælland præhospitale område.

Meldingen var, at de syge kastede op og havde kraftig diarre, og meldingen kom klokken 00.24.

Det er næsten halvdelen af besætningen på det tyske sejlskib, der hedder Albatros, der er ramt af sygdommen.

En læge blev sendt til skibet for at vurdere indsatsen og fungere som indsatsleder.

Der ser ud til, at der er tale om en fødevareinfektion, oplyser Region Sjælland til TV Øst.

- Der er endnu ikke kommet svar på prøverne, men meget tyder på, at der er tale om en infektion, som de har fået via deres mad, siger Rene Arne Bergman.

Han fortæller, at Rådet for Patientsikkerhed er blevet kontaktet i sagen, da der er mistanke om en madforgiftning.

Chefvagten kan ikke sige noget nærmere om de syges tilstand, ligesom han ikke kan sige, om de stadigvæk er indlagt.

Der er 36 personer om bord på Albatros, og skibet ligger for anker i Korsør Havn.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har været på stedet. Det lokale brandvæsen har været indsat for at spule kajen.

/ritzau/