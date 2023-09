Skibshistorisk nøglefund udgravet af dykkere ved Amager

Gennem de seneste seks måneder har Vikingeskibsmuseets marinarkæologer udgravet to skibe fundet i en sejlrende ud fra Amagers kyst.

Der er tale om et mindre lastskib fra omkring år 1800 med en last af gule mursten og et større handelsskib fra middelalderen - omkring 1300-tallet.

Det oplyser Vikingeskibsmuseet.

Skibenes tilstand og bevaringsgrad har undervejs langt overgået forventningerne, lyder det fra Otto Uldum, der er marinarkæolog og museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.

- Vi har fundet langt mere skibstømmer, end vi havde turde håbe på, og derfor tegner fundet også til at blive et skibshistorisk nøglefund, siger Otto Uldum om skibet fra middelalderen.

Fordi skibsfundet er komplekst og mængden af skibstømmer er meget omfattende, vil det tage tid før, de kan præsentere flere detaljer om skibet.

Ifølge Otto Uldum er det meget sjældent, at man finder et så gammelt skibsvrag som fra 1300-tallet.

- Det er mere velbevaret end noget andet skib, man har udgravet med lignende datering, siger Otto Uldum og tilføjer, at fundet både vil kunne give indsigt i skibsbyggeri, sejlads og sømandslivet i middelalderen.

Ud over selve skibsvragene har marinarkæologerne også fundet specifikke genstande under udgravningen.

- Det er helt utroligt sjældent, at man finder genstande, der har tilhørt besætningen, og som er velbevaret. Vi har både fundet personlige genstande som for eksempel en kam, men også gryder fra kabyssen, siger han.

Skibsvragene blev fundet i løbet af 2021, og Vikingeskibsmuseet besigtigede dem i december 2021, fortæller Otto Uldum.

Skibene er fundet i Svælget, som er en sejlrende i Københavns havn.

Udgravningen af skibet fra 1800-tallet startede i marts og tog et par måneder, hvorefter de påbegyndte udgravningen af det ældre skib fra middelalderen.

Kombinationen af skibets stand og de tunge mursten i lasten gav skibet ubalance og var årsagen til at skibet sank. Det styrtede mod havbunden med så stor en kraft, at murstenene blev slynget ud og skibet splintrede, lyder det om skibet fra 1800-tallet.

Det store arbejde med at undersøge, opmåle og dokumentere hver enkelt skibsdel begynder i november.

Skibsvragene blev fundet af Vikingeskibsmuseets marinarkæologer ved forundersøgelserne af havbunden inden en kommende omlægning og uddybning af sejlrenden.

Omlægningen sker i forbindelse med etableringen af den kunstige ø Lynetteholm.

