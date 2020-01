Skilsmisse fra PostNord i Sverige kan koste millioner

Transportministeriet skal undersøge konsekvenser ved at trække Danmark ud af PostNord. Det kan koste et trecifret millionbeløb, siger professor.

Senest til marts skal Transportministeriet undersøge konsekvenserne af at trække Danmark ud af PostNord.

Ifølge Jyllands-Posten er flere partier positive over for at trække Danmark helt ud af den dansk-svenske postfusion.

Både Dansk Folkeparti, Venstre, De Konservative og De Radikale ser fordele i at forlade samarbejdet.

Flere af partierne vil dog overveje sagen inden en endelig beslutning.

Hos Dansk Folkeparti anbefaler postordfører Hans Kristian Skibby, at et rent dansk selskab overtager ansvaret.

- Forhåbentlig kan vi lave en lykkelig skilsmisse med PostNord i Sverige, siger han.

Den danske regering ejer 40 procent af PostNord, mens den svenske har 60 procent.

Siden 2012, hvor PostNord begyndte at give underskud, har koncernen mødt skarp kritik flere gange.

Ineffektiv uddeling af post og dårlig økonomi har været nogle af problemerne.

Men ender politikerne med at trække Danmark ud af PostNord, bliver det dyrt, siger Per Nikolaj Bukh. Han er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.

- Der vil være omkostninger i 100 millioner kronersklassen for at få det skilt ad, siger Per Nikolaj Bukh.

Det vil heller ikke løse problemerne, mener han.

- Den danske del af postvæsenet bliver ikke mere effektivt af at splitte det op, siger Per Nikolaj Bukh.

En frygt hos partierne er, at økonomien i den svenske del af PostNord i fremtiden vil blive endnu mere presset på grund af digitalisering.

Det vil på grund af det delte ejerskab gå ud over den danske statskasse.

Men ifølge Per Nikolaj Bukh kan Danmark ikke bare løbe fra regningen.

- Erfaringer med svenskerne har vist, at man kan se forskelligt på sagen. Svenskerne vil jo ikke bare lade Danmark rende med fordelene.

Hans Kristian Skibby mener, at Danmark har betalt sin del af gildet i form af pengetilførsler til PostNord.

- Vi skal ikke gå blindt ind i et samarbejde, hvor vi påtager os en del af svenskernes økonomiske udfordringer.

/ritzau/