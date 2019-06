Skipper før forhandlinger: Ingen skal spise noget utåleligt

Enhedslisten fastholder før forhandlinger, at der skal ske et opgør med "den ulighedsskabende politik".

Regeringsforhandlingerne har vist, at der er store uenigheder mellem partierne i rød blok, ikke mindst på det økonomiske område.

De Radikale står isoleret med ønsket om arbejdsudbudsreformer og mere udenlandsk arbejdskraft.

Forud for søndagens fælles forhandlinger rækker Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, en forsonende hånd frem mod De Radikale.

- Vi har ikke på noget tidspunkt haft den indstilling, at nogen af de tre andre partier skal spise noget, der er utåleligt for dem, siger hun.

Hun er enig med De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, når han siger, at det gælder om at finde en ny retning for Danmark.

For Enhedslisten er det imidlertid stadig afgørende, at en kommende regering tager et opgør med "den ulighedsskabende politik".

- Vi skal finde flere hænder, for eksempel på vores sygehuse og i daginstitutionerne. Det har vi en lang række forslag til, hvordan vi kan gøre.

- Samtidig med at vi sikrer, at det ikke bliver ved at sænke skatten i toppen eller forringe forholdene for mennesker uden for arbejdsmarkedet, siger Pernille Skipper.

Mens De Radikale, SF og Enhedslisten overordnet er på bølgelængde om at få Socialdemokratiet til at lempe den stramme udlændingepolitik, så er de meget uenige om, hvordan den økonomiske politik skal føres.

De Radikale vil hente mere udenlandsk arbejdskraft ved at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget man skal tjene for at kunne opholde sig i Danmark.

Jyllands-Posten kunne lørdag referere, at De Radikale ønsker at få en konkret målsætning ind i aftalepapirerne i forhandlingerne.

Der skal ifølge et papir fra de lukkede forhandlinger være "en målsætning om at øge den strukturelle beskæftigelse med 30.000 personer og dermed øge råderummet med 5 til 7,5 milliarder kroner."

Hverken Enhedslisten, SF eller Socialdemokratiet ønsker at lave reformer, der øger arbejdsudbuddet på den måde, som De Radikale ønsker. Det er derfor en stor knast i forhandlingerne.

Enhedslisten ønsker blandt andet, at personer på arbejdsmarkedet, som er ufrivilligt på deltid, skal kunne gå på fuld tid.

