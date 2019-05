Skipper: Mette F. skal godtgøre at hun er bedre end Løkke

Enhedslisten kræver, at Mette Frederiksen leverer på velfærd, klima og udlændinge, siger Skipper.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen fører klart i målingerne på dagen for valgudskrivelse, men hun kan ikke være sikker at blive statsminister på Enhedslistens stemmer.

Det fastslår Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper, kort efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag udskrev valg til Folketinget.

- Det er vigtigt for os at sige, at vi går ikke til valg for at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Vi ønsker mere velfærd, grøn omstilling og en bedre integration, hvor vi behandler hinanden ordentlig.

- Enhedslistens mandater, og hver eneste stemme vi får, kommer til at gå benhårdt til, at vi rent faktisk ser en forandring. Det betyder, at vi skal have noget, der er bedre end Lars Løkke, siger Pernille Skipper.

Hun fortæller, at Enhedslistens betingelser til kommende forhandlinger er, at velfærd som børnehaver, daginstitutioner, sygehuse og ældrepleje bliver bedre.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har slået fast, at partiet fortsat vil føre en stram udlændingepolitik, hvilket ligger et stykke fra Enhedslistens linje.

- Det er så vigtigt for Enhedslisten, at vi får gjort noget ved børnene på Sjælsmark. Det er uudholdeligt, at der er børn, der vokser op i så usikker en fremtid under så utålelige forhold.

- Vi skal selvfølgelig også sørge for, at Danmark igen begynder at løfte sit ansvar internationalt og tage kvoteflygtninge, siger hun.

Hele 13 partier kan ende på stemmesedlen - heriblandt Stram Kurs og Nye Borgerlige - og Pernille Skipper tror, at flere borgere er skræmte af deres linje på udlændingeområdet.

- Det kan jeg godt forstå. Jeg vil love, at Enhedslisten gør alt, hvad vi kan for at sige meget klart fra overfor den had og hetz, der bliver kørt over for dem af nogle enkelte nyopstillede partier, siger Pernille Skipper.

Ifølge den seneste måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, ligger Enhedslisten til at få 10,5 procent af stemmerne, hvilket er en fremgang fra seneste valg. Og Skipper håber på mere.

- Jeg håber på et så stærkt Enhedslisten som overhovedet muligt. Fremgang. Og jo mere fremgang des bedre, siger hun.

