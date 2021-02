Skipper peger på klimalov og reform-stop som EL-trofæer

Enhedslisten har mere indflydelse nu end for fem år siden, mener Pernille Skipper.

Klimaloven og et stop for reformer, der er udvider arbejdsudbuddet, er ifølge Pernille Skipper to eksempler på, at hendes fem år som politisk ordfører har været en succes for partiet.

- Enhedslisten står et historisk stærkt sted. Aldrig har vi haft så meget indflydelse, som vi har nu, siger hun.

- Vi har fra Enhedslistens side krævet og leveret et forståelsespapir, som sætter en klar retning for den her regerings arbejde.

Forståelsespapiret var et papir, som regeringen og dens parlamentariske grundlag underskrev, før regeringen tiltrådte. Den beskriver, hvad partierne er enige om, at regeringen vil arbejde for.

Ifølge Pernille Skipper har Enhedslistens fået andet end klimaloven og de manglende arbejdsudbudsreformer at fylde det politiske trofæskab med.

Den nuværende regering har ifølge Skipper leveret "reelle investeringer i velfærd for første gang i mange, mange år".

Skipper overtog posten som politisk ordfører i 2016 og har derfor kun haft posten ved et valg til Folketinget - i 2019.

Her gik Enhedslisten lige under et procentpoint tilbage og mistede et mandat. Til gengæld gik partiet fra at være i opposition til at blive parlamentarisk grundlag for den nuværende S-regering.

Hun overdrager posten til Mai Villadsen, der blev valgt af partiets folketingsgruppe.

Det sker, fordi Pernille Skipper af hensyn til Enhedslistens rotationsprincip ikke kan stille op til næste valg til Folketinget.

I stedet bliver Pernille Skipper Enhedslistens ordfører for på sundheds-, psykiatri-, ældre- og ligestillingsområdet. Hun fortsætter som socialordfører.

Sundhedsordførerskabet kommer dog ikke til at omhandle regeringens håndtering af corona-epidemien. Den er skåret ud i et selvstændigt ordførerskab til Peder Hvelplund.

/ritzau/