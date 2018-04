Skipper skal løfte arven fra Johanne Schmidt-Nielsen

Enhedslisten øjner fremgang, men må undvære stemmesluger Johanne Schmidt-Nielsen ved næste folketingsvalg.

Over 47.000 personlige stemmer i 2011. Over 40.000 personlige stemmer fire år senere.

Johanne Schmidt-Nielsen har ved de seneste to folketingsvalg været en af de største stemmeslugere i dansk politik.

Men ved næste valg må Enhedslisten undvære partiets tidligere politiske ordfører, som i øjeblikket er på barselsorlov fra Folketinget.

På grund af partiets rotationsprincip kan Johanne Schmidt-Nielsen ikke genopstille, men politisk ordfører Pernille Skipper er klar til at løfte arven.

Det siger Skipper forud for Enhedslistens årsmøde, som finder sted i København fredag til søndag.

- Johanne er noget ganske særligt. Hun er måske en af de dygtigste, ikke bare i Enhedslisten, men i dansk politik. Så at sætte ambitioner efter at være ligesom hende ville være en dårlig idé.

- Jeg kan gøre mit bedste for at løfte arven. Mere kan man ikke forlange, siger Skipper.

Der er senest folketingsvalg i juni 2019. Skipper har overtaget rollen som politisk ordfører fra Johanne Schmidt-Nielsen i den igangværende valgperiode.

Og Skipper har også overtaget kollegaens valgkreds i Københavns Storkreds.

Dermed er der lagt op til, at Skipper skal være partiets nye stemmesluger.

- Vi har som parti en ambition om hele tiden at vokse. Enhedslisten vil gerne være større, fordi vi vil gerne have mere indflydelse, og vi vil gerne skabe flere resultater for vores velfærdssamfund.

- Vi vil trække tingene i den rigtige retning og sætte fokus på den grønne omstilling samt stoppe uligheden. Så selvfølgelig håber vi, at vi får flere stemmer, siger Skipper.

14 mandater blev det til ved 2015-valget. Det gør partiet til det fjerdestørste i Folketinget og det næststørste i rød blok efter Socialdemokratiet.

Valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet tror, at Skipper kan løfte arven.

- Frem mod det næste valg står Skipper til at få en enorm eksponering. Det at være leder i en valgkamp giver enormt meget, så jeg tror, at Skipper vil komme op i nærheden af det, Johanne Schmidt-Nielsen fik i personlige stemmer, siger han.

/ritzau/