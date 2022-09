Skive-rektor varsler straf for rangliste over pigers udseende

På Skive Gymnasium og HF florerer en rangliste, hvor piger på skolen har fået tildelt karakterer efter udseende.

Det er nogle af pigerne, der fredag eftermiddag henvendte sig til skolens rektor, Lars Erik Nielsen.

Det fortæller han til Skive Folkeblad og kalder det "en rigtig træls sag for os, som vi ser med stor alvor på".

- Lige nu ved jeg ikke, hvem der står bag. Men når vi finder frem til de ansvarlige, er det ikke kun en reprimande, de kan se frem til.

- Det får en alvorlig konsekvens for de pågældende, og vi kommer ikke uden om en sanktion i en eller anden form.

Han har ikke selv set hele listen, men antager, at "hovedparten af pigerne på skolen er på listen", lyder det.

For nylig stod Munkensdam Gymnasium i Kolding med en lignende sag, hvor fem 3.g-drenge havde rangeret 200 piger fra 1.g efter deres udseende.

Fredag skulle de fem drenge personligt give en undskyldning til alle dem, der optrådte på listen.

Det skete efter drengenes eget ønske ved det, som skolen kaldte en undskyldningsseance, skrev TV Syd torsdag.

Rektor på Munkensdam Gymnasium Per Møller sagde fredag til TV Syd, at undskyldningen er en måde at vise handlekraft på på den korte bane.

På den lange bane handler det blandt andet om delingskulturen blandt unge, sagde han.

- Det her er en anledning til at gå ind i en kulturdebat om den her delingskultur. Og den her sag kan være med til, at den kultur får noget mere opmærksomhed, lød det.

I Skive har rektor Lars Erik Nielsen i første omgang skrevet rundt til alle eleverne på skolen og informeret dem om listen. Fredag tog han også rundt i klasserne for at tale med eleverne.

Han har bedt dem, der er i besiddelse af listen, om at slette den. Næste skridt bliver at få placeret et ansvar, siger han til Skive Folkeblad.

Rektoren opfordrer pigerne på skolen til at henvende sig, hvis de har det dårligt.

/ritzau/