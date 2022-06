Skive tager imod Obama med amerikanerbiler i gaderne

Der er amerikanske flag og amerikanerbiler i gaderne, når den tidligere amerikanske præsident Barack Obama søndag kommer til Skive.

Ekspræsidenten går søndag eftermiddag på scenen i KulturCenter Skive og taler foran en udsolgt sal med 1192 tilhørere, der hver har betalt mellem 3000 og 12.000 kroner for at høre ekspræsidenten.

Skive har ikke tidligere lagt jord til hverken en siddende eller tidligere amerikansk præsident.

Det var kulturcenterets direktør, Knud Bjerre, der fik idéen for halvandet år siden.

- Jeg vil gerne sætte Skive på landkortet, så byen kan mærke en stolthed og leve op til Obamas slogan fra 2008: "Yes We Can".

- Så kan vi vise omverdenen, at selv om vi er en lille provinsby med godt 20.000 indbyggere, så kan vi godt lave noget og stræbe lidt højere, end vi gør til daglig her i jantelovens hovedstad, siger Knud Bjerre.

Barack Obama var præsident i USA fra 2008 til 2016.

Den forhenværende præsident talte fredag på en demokratikonference i København, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har været med til at arrangere.

I Skive deltager Obama i en samtale, hvor han bliver stillet nogle spørgsmål af en såkaldt moderator.

Det er en lokal erhvervsmand med amerikanske rødder - Christopher Sorensen, direktør i den grønne industripark GreenLab i Skive - der stiller spørgsmål om blandt andet den grønne omstilling i lyset af Ukraine-krigen, lederskab og iværksætteri.

Skives borgmester er blandt de personer, der kommer helt tæt på den tidligere præsident.

- Det er en stor ære, at lige præcis han, der rejser verden rundt med foredrag om ledelse, iværksætteri og grøn omstilling, har set et potentiale i at besøge Skive.

- Jeg ser det som et kæmpe skulderklap til hele vores egn og ikke mindst vores stærke, banebrydende satsning på den grønne dagsorden, siger Peder Christian Kirkegaard (V) i en pressemeddelelse.

Barack Obama har tidligere besøgt byerne Kolding og Aalborg i henholdsvis 2018 og 2019.

/ritzau/