Skjulte optagelser viser demenssyg have samme ble på i ti timer

Nogle medarbejdere på plejehjem har ikke hjertet på rette sted, siger næstformand i Omsorgsudvalget i Randers.

Med skjulte kameraer afdækker en dokumentar lavet af TV2, hvordan ældre beboere bliver udsat for omsorgssvigt på to plejehjem i Danmark.

Blandt andet kan man se, at en 90-årig dement kvinde på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus bliver hejst op i en sengelift over sin seng, fordi personalet ønsker, at hun skal lave afføring på en ble på sengen.

Flere gange siger hun av og beder de ansatte om at holde op.

I dokumentaren ser man også, hvordan en demenssyg mand, som bor på plejehjemmet Nyvang i Randers, har haft afføring i bukserne, men må vente næsten ti timer på at få skiftet ble og bukser.

Flere gange beder han personalet om hjælp, men det får han ikke.

Optagelserne fra plejecenteret i Aarhus Kommune har været diskuteret i flere uger, fordi kommunen fik nedlagt forbud mod at vise optagelserne først ved byretten og siden landsretten.

Forbuddet er senere blevet ophævet, og dokumentaren bliver vist torsdag aften. Den er allerede nu mulig at se på TV2 Play.

Det er i den forbindelse, at optagelserne af den demenssyge mand, der i mange timer går med den samme ble, er blevet offentliggjort.

Ifølge TV2 vil formanden for Omsorgsudvalget i Randers Kommune og 2. viceborgmester Fatma Cetinkaya (S) ikke forholde sig til dokumentaren, før at den er blevet vist torsdag aften.

Borgmester Torben Hansen (S) er på ferie.

Næstformanden i Omsorgsudvalget i Randers Kommune, Susanne Nielsen (DF), har set dokumentaren og kalder episoden "hjerteskærende".

- Det må simpelthen ikke finde sted i vores ældreområde, siger hun til Ritzau.

Spørgsmål: Men hvordan kan det så finde sted alligevel?

- Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men det er jo, når folk ikke har hjertet på rette sted. For uanset hvor stresset man er, så bliver man nødt til at gå til sin leder, hvis man ikke magter at udføre en ordentlig ældrepleje, siger hun.

- Et broddent kar er med til at ødelægge det for hele området.

Spørgsmål: Er det ikke let for en ansvarlig kommune at sige, at omsorgssvigt ikke kan undskyldes med travlhed?

- Nej, det tror jeg faktisk ikke, at det er. Det er ikke for tøsedrenge at være ansat i plejesektoren. Det skal være folk, der ser vores ældre som levende mennesker og ikke en sæk kartofler.

Susanne Nielsen ønsker, at der bliver sat gang i en undersøgelse af alle kommunens plejehjem.

Desuden ser hun gerne, at der bliver gennemført samtaler med plejehjemmenes personale for at sikre, at medarbejderne virkelig ønsker at arbejde i plejesektoren.

