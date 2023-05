Skole aflyser sidste skoledag efter fund af tegnestifter i karameller

Fejringen af 9.-klassernes sidste skoledag på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole i København er blevet aflyst, efter at der er fundet tegnestifter i nogle af de karameller, som er blevet delt ud.

Det skriver flere medier, blandt andre lokalmediet KøbenhavnLIV, der har set en besked, som skoleleder Malene Wegener Knudsen har sendt til forældrene.

Beskeden kom, mens der var afslutning i skolens koncertsal. Her lød det, at der var fundet tegnestifter i otte karameller.

- At de blev fundet betyder, at nogle havde tegnestifterne inde i munden. Ingen er kommet til skade, skriver Malene Wegener Knudsen i beskeden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun tilføjer desuden, at det "på ingen måde er okay".

Efter fundet blev resten af sidste skoledag for eleverne aflyst. De ældste elever er også blevet sendt hjem.

Beskeden blev sendt til forældrene omkring klokken 12 onsdag, hvor der endnu ikke var nogen, som havde taget skylden for det.

Da KøbenhavnLIV kontakter skolelederen onsdag eftermiddag, er hun stadig ved at finde ud af, hvad der er sket.

Til medierne siger skolelederen, at hun ikke har yderligere at tilføje for nuværende, ud over den besked der er sendt til forældrene.

/ritzau/