Skole bortviste elev for at bære tørklæde. Nu lægger forældrene sag an

Enten tager du tørklædet af, eller også tager du hjem.

Sådan lød beskeden til en 11-årig elev på privatskolen Prins Henriks Skole på Frederiksberg i København ifølge hendes far.

Det fortæller han i programmet “Reporterne” på 24syv.

Eleven har været tilknyttet skolen, siden hun gik i børnehave, men i januar 2023 besluttede hun, at hun ville bære et tørklæde. Det gjorde faderen skolen opmærksom på, men han fik besked om, at hun ikke måtte bære det, hvis hun skulle deltage i undervisningen.

Der gik et få uger fra beskeden, til forældrene valgte at trække hende ud af skolen, og nu vil forældrene til hende lægge sag an mod skolen, fortæller faderen til 24syv.

Begrundelsen fra Prins Henriks Skole er, at den følger det franske skolesystem, og at det ifølge reglementet er forbudt at bære symboler eller beklædningsgenstande, som åbenlyst afslører elevens religiøse tilhørsforhold.

Men det er ulovligt, lyder det fra Klaus Josefsen, som er lektor i jura på Aarhus Universitet, og som 24syv har talt med i forbindelse med sagen.

“Det er ganske enkelt ulovligt. Det er en indskrænkning af grundlovens religionsfrihedsbestemmelse, og den kan du ikke bøje. Vi er i Danmark og ikke i Frankrig, og her må man ikke lave en materiel begrænsning af ytringsfriheden,” siger han til 24syv.

For knap et år siden blussede diskussionen om, hvorvidt det skal være tilladt at gå med hovedtørklæder på landets skoler op. Det skete, efter at den regeringsnedsatte kommission “Den glemte kvindekamp” anbefalede et forbud.

Begrundelsen var blandt andet, at hovedtørklædet i mange tilfælde er et udtryk for, at muslimske piger er bundet af social kontrol.

Socialdemokratiet har engang kaldt idéen om et tørklædeforbud "helt grotesk", men da kommissionen sidste år fremsatte forslaget om at forbyde tørklæderne, blev det mødt med åbne arme af regeringspartiet.

Men forslaget om et forbud mod tørklæder i skolen mødte stor kritik fra flere sider, blandt andre fra tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic i nærværende avis. Kommissionen forventede at afslutte sit arbejde i første kvartal af 2023, men den har endnu ikke fremlagt nogen endelige anbefalinger. Sidst den gav lyd, var i september sidste år i en kronik i Politiken. Det fremgår af kommissionens hjemmeside.