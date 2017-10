Løbediktat og matematikstafet: På Grønnemose Skole er kroppen i fokus

Grønnemose Skole i Gladsaxe har valgt at sætte ekstra fokus på idræt og bevægelse. Skolen samarbejder med idrætsforeninger og et sports- college, og i timerne er der både løbe-diktat, matematikstafet og gå rundt-tysk. Men nogle gange er det også bare fint med rundbold

”Bamse, bamse, hop nu ind,” synger eleverne, mens de på skift hopper ind i sjippetovet. Legen går ud på, at man skal stave hele sit navn med et hop for hvert bogstav, inden man må hoppe ud igen. Da 13-årige Karoline har hoppet sit fornavns otte bogstaver, giver Christian fra parallelklassen hende lige en ekstra opgave:

”Og nu skal du også hoppe dit telefonnummer!”

Vi er på Grønnemose Skole i Gladsaxe lige nordvest for København. På en boldbane i skyggen af højshusbyggeriet Høje Gladsaxe har 8. klasse arrangeret sports- og bevægelsesaktiviteter for skolens yngre årgange. I små grupper cirkulerer de mellem sjippetov, tøndebånd og andre remedier. Egentlig er eleverne på 7. klasse måske lidt store til de her lege, men den bevægelse og de grin, der kommer ud af det, fejler ikke noget.

Lige i dag er hele den danske folkeskole i bevægelse. Det er sidste fredag før efterårsferien og dermed skolernes motionsdag. Men på Grønnemose Skole har man valgt, at hver eneste dag om året skal være en bevægelsesdag.

I folkeskolereformen er der indført et krav om, at alle skolebørn skal bevæge sig mindst 45 minutter om dagen. Men Grønnemose Skoles ambition lyder på 60 minutter, hvilket hænger sammen med, at skolen har en erklæret idræts- og bevægelsesprofil.

”Når man bliver elev på vores skole, og når man bliver ansat som lærer eller pædagog, ved man, at det her er et sted, hvor man skal bevæge sig. Vi arbejder både med det, vi kalder mind teasers, som indgår i undervisningen og for eksempel kan være en løbediktat eller en jagt på udsagnsord, og mind breakers, som mere handler om at bevæge sig for at få motion og luft til hjernen,” forklarer Semail Wanscher, der er faglig leder på Grønnemose Skole.