Skole sender klasse i karantæne efter smitte med coronavirus

To elever er smittet med coronavirus på Malling Skole i Østjylland. En klasse og to lærere sendes i karantæne.

En femteklasse og to lærere på Malling Skole i Østjylland er sendt i hjemmekarantæne, fordi to elever på skolen er smittet med coronavirus.

Det oplyser skoledirektør for Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, mandag aften til TV2 Østjylland.

- Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontaktet skolelederen. På baggrund af de analyser, styrelsen har lavet, og samtaler med de to lærere, har man vurderet, at femteklassen skal i karantæne, siger skoledirektøren til TV2 Østjylland.

Malling Skole med 600 elever og 75 medarbejdere holder fortsat åben. Skolen vil følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Skoledirektøren oplyser, at man har oprettet en hjemmeside til skoleledere i kommunen, hvor de kan få oplysninger.

Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune holder et dagligt beredskabsmøde om coronavirusset, hvor man bliver informeret om status på skoler og daginstitutioner og modtager oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver TV2 Østjylland.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark steg mandag eftermiddag til 90, oplyste Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside. Tidligere mandag var tallet opgjort til 59.

770 personer er i karantæne. Der er flere børn blandt både de smittede og dem i karantæne, men det er uvist, hvor mange.

- Børn kan blive smittet, men som det er, bliver børn ikke særligt syge, sagde Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, mandag til Berlingske.

Erfaringerne fra Kina, hvor virusset stammer fra, er, at børn ikke rammes lige så ofte af virusset. De bliver typisk heller ikke lige så syge af sygdommen, som voksne gør.

Fire hospitaler i Danmark er udpeget til særligt at tage sig af børn, fremgår det af de seneste retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udsendt.

Ingen i Danmark har mistet livet på grund af virusset.

/ritzau/