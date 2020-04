Skolebørn får fravær under genåbningen

Hvem er omfattet af genåbningen?

* Alle børn i dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger.

* Alle børn i alle grundskoler, SFO'er, fritidshjem og klubtilbud til og med 5. klasse. Undtaget er børn fra familier med coronasmittede.

* Alle elever i 3.g, 2.hf, ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, som skal afslutte gymnasiale fag.

Hvad hvis man ikke kommer?

* Børneinstitutioner:

Der er ikke pligt til at være i dagtilbud, så forældre må frit holde barnet hjemme under genåbningen. Dog skal de familier, hvis børn er i obligatoriske tilbud, sende deres børn afsted, hvis de ikke vil risikere at blive trukket i børneydelsen.

* Skoler:

En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme uden gyldig grund. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning. Der trækkes ikke i børnefamilieydelsen som følge af fravær i skolen.

* Ungdomsuddannelser:

Skolerne registrerer fravær som vanligt. Både fra undervisning med fremmøde og eventuel fjernundervisning.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet.

/ritzau/