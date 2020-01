Skoleelever griller ministre om mere natur og organdonation

Ungdomsparlament mødte ministre på Christiansborg og fik mulighed for at stille spørgsmål i Folketingssalen.

Hvordan vil regeringen sikre, at man undgår at producere, importere og eksportere flere kødprodukter, end der er behov for? Hvad vil ministeren gøre for at sikre mere biodiversitet i den danske natur?

Sådan lød nogle af de spørgsmål, som elever fra 8. og 9. klasse fra hele landet samt fra Færøerne og Grønland stillede ministrene i Folketingssalen på Ungdomsparlamentsdagen.

- Hvor er jeg glad for, at I er optagede af den dagsorden. Noget af det, som vi har diskuteret meget i Danmark, er, at vi står i en klimakrise, men vi står også i en naturkrise.

- I regeringen arbejder vi også for mere brugbar skov, mere vild natur, men også mere sammenhængende natur, lød nogle af svarene fra miljøminister Lea Wermelin (S).

179 skoleelever fra landets 8. og 9. klasser har mandag skiftet klasseværelset ud med en dag i Folketinget på Christiansborg, og de har i løbet af formiddagen debatteret forskellige politiske emner.

I 12 forskellige udvalg har eleverne forberedt spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen (S) og seks andre ministre, som også var også til stede under spørgetiden i Folketingssalen.

Der blev spurgt ind til uddannelser til flygtninge, minimering af biltransport og automatisk registrering for alle til eventuel organdonation.

Til sidstnævnte kunne statsministeren blandt andet svare:

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man aktivt tager stilling til organdonation. Men jeg kan hverken svare ja eller nej til, om der skal indføres automatisk registrering til organdonation.

Ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), er det positivt, at eleverne lærer at sætte sig ind i politik.

- Politik handler dybest set om, hvordan vi sammen gør verden til et bedre sted. Når vi skal løse de store samfundsudfordringer, er det vigtigt at have et sæt spilleregler, så alle synspunkter bliver hørt. Det er kernen i vores demokrati.

- De unge skal lære at sætte sig ind i politik og argumentere for deres sag. Og de skal kunne lytte, tænke og tage stilling til, hvad de selv synes, er rigtigt. I skolerne lægges der mange kræfter i at træne eleverne til at engagere sig i den demokratiske samtale, siger Henrik Dam Kristensen.

