Skoleelever hujede i kor da LA-leder afgav sin stemme

Alex, Alex, Alex, råber skolelever efter Liberal Alliances partileder, da han tirsdag formiddag er mødt op på en skole på Østerbro i København for at afgive sin stemme til folketingsvalget.

- Det ser ud til, at vi får et godt valgresultat. Nu håber vi selvfølgelig på vælgernes opbakning.

- Men uanset hvad, er jeg stolt over og glad for den kampagne, vi har ført, siger partilederen til den fremmødte presse.

Med blandt andet små, sjove videoer på det sociale medie TikTok er det lykkes LA at få et godt tag i de unge vælgere.

Ved flere af Vanopslaghs uddelinger og debatter er køer af unge mennesker dukket op i håb om en selfie med partilederen.

Det er første gang, at Alex Vanopslagh går til stemmeurnerne ved et folketingsvalg som partileder.

Ved valget i 2019 kom LA med 2,3 procent af stemmerne lige akkurat over spærregrænsen.

Ifølge meningsmålingerne ser partiet ud til at stå væsentligt bedre ved dette valg, og det ligner, at det bliver til over en fordobling af mandaterne, når stemmerne er talt op.

/ritzau/