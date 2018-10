Skoleelever læser og staver dårligere efter tre reformår

Gennemsnitskaraktererne for læsning og retskrivning falder igen. Undervisningsminister kalder det "kritisk".

Det går fortsat ned ad bakke, når det gælder danske skoleelevers evne til at læse og stave.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at karaktergennemsnittet i læsning og retskrivning falder.

Værst ser det ud for læsning. Fra et samlet snit på 6,8 i 2015 røg det i 2016 ned på 6,5. Ved afgangsprøven 2017/2018 på 9. klassetrin landede det på 6,0.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kalder ifølge Altinget.dk udviklingen for "kritisk".

- Læsning er grundstammen i tilegnelsen af færdigheder og kundskaber, siger hun.

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Hensigten var netop at hæve elevernes faglige niveau ved at tilføre flere timer og forlænge skoledagen.

Hos Danske Skoleelever er formand Sarah Gruszow Bærentzen frustreret over udviklingen.

- Det er overhovedet ikke acceptabelt i forhold til, hvad vi er blevet lovet. Det nemme argument at smide nu ville være at konkludere, at reformen var en kæmpe stor fejl, og at den lange skoledag har ført det her med sig, siger hun til Altinget.

- Men samtidig er det indlysende, at man blev enig om en stor reform, som man ikke havde vilje til at implementere og finansiere ordentligt, siger hun.

Også de nationale test viser, at det tilsyneladende kniber med at nå målene med folkeskolereformen.

Efter tre år med reformen er der ifølge folkeskolen.dk stort set ikke sket noget som helst med elevernes resultater i de nationale test. I dansk er der endog tale om tilbagegang.

