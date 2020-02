Skoleelever skal undervises i den uperfekte krop

Foreningen Sex & Samfund sætter fokus på kropsidealet, når denne uges seksualundervisning skydes i gang.

Mange børn bliver dagligt udsat for perfekte kroppe på de sociale medier, hvor appelsinhud eller rynker bliver fjernet.

Det er et problem, mener Sex Samfund, og i denne uge sættes der fokus på kropsidealet hos de danske skoleelever, når den såkaldte Uge Sex skydes i gang.

Her vil der i højere grad blive kigget på uperfekte kroppe, hvor temaet lyder: "den perfekt uperfekte krop".

- Vi ved, at mange børn og unge føler sig forkerte. Hver anden unge dreng og pige føler sig for tykke. Så kan vi også se, at børn og unge i dag er udsat for et konstant visuelt perfekt kropsideal, siger Lene Stavnsgaard, der er national chef for Sex Samfund.

Over halvdelen af de danske skoleelever og mere end 11.000 undervisere deltager i årets Uge Sex.

/ritzau/