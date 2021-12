Skolelærer til elever og forældre: Fjernundervisning er ikke tidlig juleferie

Bettina Hollen Tofting er folkeskolelærer, og er glad for at komme væk fra coronasmitten på landets skoler, men det påvirker den undervisning, som eleverne får

Fra i dag skal landets skoleelever igen hjem og sidde foran computeren i stedet for at møde op i skole. Det blev annonceret af statsministeren på et pressemøde den 8. december. Beslutningen blev taget, fordi den nye omikronvariant af coronavirus har spredt sig i landet de sidste uger, og især blandt børn og unge breder smitten sig. Det skaber ifølge Betina Hollen Tofting, lærer på Hedegårdsskolen i Brønderslev, tryghed at hjemmeundervise, men det giver også begrænsninger.