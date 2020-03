Skoleledere: Digitalt fokus har rustet skoler til nedlukning

Der er angiveligt ikke grund til at frygte, at skoleeleverne halter efter fagligt, når coronakrisen er ovre.

De seneste år har lærere i folkeskolen i stigende grad byttet tavlekridt og skrivehæfter ud med computere og iPads.

Dermed har de - uden at vide det - forberedt sig på den aktuelle situation, hvor de skal undervise eleverne hjemmefra, fordi alle skoler er lukket ned.

Det forklarer formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

- Vi har faktisk ubevidst øvet os på denne situation de sidste fem år, fordi vi i højere grad har brugt digitale læringsmidler, ligesom vi har kommunikeret mere med elevernes forældre digitalt, siger han.

Mandag har statsminister Mette Frederiksen (S) meddelt, at alle landets skoler foreløbig skal være lukkede indtil den 13. april.

Dermed er nedlukningen blevet forlænget med yderligere to uger.

- Lærerne, pædagogerne og lederne på landets skoler har indtil videre gjort det formidabelt godt, siger Claus Hjortdal.

Han mener ikke, at der er grund til at frygte, at det får negative konsekvenser for børnenes faglighed, når de i flere uger ikke kan møde op på skolerne.

- Vi skal ikke være bekymrede for, at de halter bagefter. Under lærerlockouten i 2013 fik de slet ingen undervisning i en måned. Men ved de efterfølgende afgangsprøver lå eleverne på samme niveau som tidligere år, siger Claus Hjortdal.

