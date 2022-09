Skoleledere: En fordelingsaftale ville ramme det frie skolevalg

Skolelederforeningen er glad for, at regeringen ikke går videre med planer om at fordele folkeskoleelever.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, er glad for, at regeringen ikke har planer om at lave en elevfordelingsaftale for folkeskolen.

- Den eneste ændring de kunne lave, var at ændre på skoledistrikterne og hvem der havde frit skolevalg, og hvem der ikke havde, siger han til Ritzau.

Det mener Claus Hjortdal ikke ville være hensigtsmæssigt.

Claus Hjortdal mener, at en fordelingsaftale ville have fjernet det frie skolevalg for nogle forældre, men ikke for andre.

- I Skolelederforeningen har vi et princip om, at børn skal gå i skole, der hvor de bor. Det skal være i nærområdet, det skal være den tætteste skole, og de skal gå sammen med kammeraterne, siger Claus Hjortdal.

Berlingske skriver onsdag, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ikke vil lave en fordelingsaftale, men i stedet lade kommunerne sikre, at der er en blandet folkeskole.

Regeringen har tidligere besluttet, at gymnasieelever fra næste skoleår skal fordeles, efter en kombination af hvor meget deres forældre tjener og afstand til gymnasiet.

I modsætning til gymnasierne er folkeskolerne en del af skoledistrikter, og derfor kan man ikke lave en fordelingsaftale på samme måde, siger børne- og undervisningsministeren til Berlingske onsdag.

Det er i stedet blevet en målsætning i næste års økonomiaftale med kommunerne.

Claus Hjortdal er enig i, at det er vigtigt, at skolen bliver mere blandet.

- Vores skoler bliver mindre og mindre diverse. Det vil sige, at vi kommer til at gå i skole med nogen, der ligner os selv mere og mere, indkomstmæssigt og uddannelsesmæssigt. Den del er øget endnu mere, siger han.

Men Skolelederforeningens formand mener, at man snarere skal kigge på boligpolitik end på fordeling af elever, hvis man skal sikre en blandet skole.

/ritzau/